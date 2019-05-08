Путін змінив командувача Чорноморським флотом

Президент Росії Володимир Путін змінив головнокомандуючого Військово-морським флотом РФ і командувача Чорноморським флотом.

Відповідний указ зачитав 8 травня на селекторній нараді міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає "Медуза".

На посаду головнокомандувача ВМФ РФ призначено Миколу Євменова. До призначення на посаду головкому ВМФ Євменов командував Північним флотом. Володимир Корольов, який обіймав цей пост, перейшов на роботу в АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація".

На посаду командувача Чорноморським флотом призначено віце-адмірала Ігоря Осипова, а очолювати Північний флот буде віце-адмірал Олександр Моісеєв, який був командувачем Чорноморським флотом.

Осипов до того, як зайняти нову посаду, був першим заступником командувача Тихоокеанським флотом і заступником начальника Генштабу Збройних сил.