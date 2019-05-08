Заступник помічника держсекретаря США зустрівся із Зеленським

9283 перегляди
Середа, 8 травня 2019, 15:12

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент зустрівся з новообраним президентом Володимиром Зеленським і запевнив у незмінності підтримки Вашингтоном політичних та економічних реформ в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного президента Володимира Зеленського з перемогою та наголосив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ", - розповіли у Посольстві США в Україні на сторінці у Twitter.

8 травня Зеленський також обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд боротьбу з корупцією та врегулювання конфлікту на сході України.

Зеленський напередодні зустрічався з єврокомісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнесом Ганом, який наголосив, що у період до парламентських виборів всі органи влади в Україні мають діяти злагоджено і не зупиняти реформи.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фріланд і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією в Україні і ситуацію на Донбасі 8 травня 2019, 13:30
"Символ чекаю": Коломойський повернеться після інавгурації 7 травня 2019, 22:52
Коломойський: Ні в кого немає компромату на Зеленського 7 травня 2019, 22:21
Усі новини
Головні новини
У Держдепі оцінили реакцію Зеленського на паспортний указ Путіна
"Самопоміч" залишають ще 5 нардепів
Бойовики зосередили вогонь на сході зони ООС, загинув боєць
Зеленський опублікував фото із зв’язковою УПА і військовим СРСР
Усі новини
здоров'я

Що не так з популярними блогами про здоров'я?

здоров'я

Чому важливо пити багато води на роботі і як цього досягти

Діти

Безпека дитини, коли вона не з вами: ігри, тренінги, додатки