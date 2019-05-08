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Заступник помічника держсекретаря США зустрівся із Зеленським

Середа, 8 травня 2019, 15:12

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент зустрівся з новообраним президентом Володимиром Зеленським і запевнив у незмінності підтримки Вашингтоном політичних та економічних реформ в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного президента Володимира Зеленського з перемогою та наголосив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ", - розповіли у Посольстві США в Україні на сторінці у Twitter.

8 травня Зеленський також обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд боротьбу з корупцією та врегулювання конфлікту на сході України.

Зеленський напередодні зустрічався з єврокомісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнесом Ганом, який наголосив, що у період до парламентських виборів всі органи влади в Україні мають діяти злагоджено і не зупиняти реформи.

Європейська правда

Теми: ЗеленськийСША
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