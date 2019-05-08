У центрі Києва пройшли ходою родичі загиблих на Донбасі воїнів
Середа, 8 травня 2019, 18:22
У Києві на Хрещатику 8 травня відбулася хода пам'яті загиблих на Донбасі захисників України.
Про це повідомляє "Укрінформ".
У заході взяли участь близько 250 дружин і матерів загиблих воїнів АТО/ООС, а також сотні військових.
Більшість учасників несли в руках квіти. Колону супроводжувала патрульна поліція.
Маршрут пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, по вулиці Хрещатик, через Європейську площу до меморіалу "Стіна пам'яті народної".
Нагадаємо:
- З 1 травня заробітна плата військових Операції об’єднаних сил зросла на 1 тисячу гривень, бійців на лінії зіткнення – на 5 тисяч гривень.