У центрі Києва пройшли ходою родичі загиблих на Донбасі воїнів

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Середа, 8 травня 2019, 18:22

У Києві на Хрещатику 8 травня відбулася хода пам'яті загиблих на Донбасі захисників України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У заході взяли участь близько 250 дружин і матерів загиблих воїнів АТО/ООС, а також сотні військових.

Більшість учасників несли в руках квіти. Колону супроводжувала патрульна поліція.

Маршрут пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, по вулиці Хрещатик, через Європейську площу до меморіалу "Стіна пам'яті народної".

 
Фото: Укрінформ

Нагадаємо:

  • З 1 травня заробітна плата військових Операції об’єднаних сил зросла на 1 тисячу гривень, бійців на лінії зіткнення – на 5 тисяч гривень.

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Теми: Київ акції ООС Донбас


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