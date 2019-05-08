У центрі Києва пройшли ходою родичі загиблих на Донбасі воїнів

У Києві на Хрещатику 8 травня відбулася хода пам'яті загиблих на Донбасі захисників України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У заході взяли участь близько 250 дружин і матерів загиблих воїнів АТО/ООС, а також сотні військових.

Більшість учасників несли в руках квіти. Колону супроводжувала патрульна поліція.

Маршрут пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, по вулиці Хрещатик, через Європейську площу до меморіалу "Стіна пам'яті народної".

Фото: Укрінформ

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