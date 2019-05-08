Бойовики зосередили вогонь на сході зони ООС, загинув боєць

У середу, 8 травня, від початку доби окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об’єднаних сил.

За його даними, збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Усі обстріли відбулись на сході зони ООС.

Зазначається, що противник обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки, Павлополя, Лебединського та Опитного.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі наголосили, що ситуація в районі проведення операції "залишається контрольованою".