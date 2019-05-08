Фото Зеленського з ветеранами сподобалось В'ятровичу
Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович похвалив фотографію, яку Володимир Зеленський опублікував у соцмережі з нагоди Дня пам’яті та примирення.
Про це В’ятрович повідомив у Facebook.
"Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам‘яті і примирення", - написав він.
На знімку новообраний президент стоїть із зв’язковою Української повстанської армії Параскевою Зеленчук-Потяк і капітаном морської піхоти ВМФ СРСР Іваном Залужним.
Нагадаємо:
- У середу, 8 травня, Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook фото, на якому тиснуть один одному руки зв’язкова Української повстанської армії і капітан морської піхоти ВМФ СРСР.
- Раніше В’ятрович критикував Зеленського за те, що той дозволяв собі жарти над Голодомором.
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