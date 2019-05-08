Фото Зеленського з ветеранами сподобалось В'ятровичу

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович похвалив фотографію, яку Володимир Зеленський опублікував у соцмережі з нагоди Дня пам’яті та примирення.

Про це В’ятрович повідомив у Facebook.

"Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам‘яті і примирення", - написав він.

На знімку новообраний президент стоїть із зв’язковою Української повстанської армії Параскевою Зеленчук-Потяк і капітаном морської піхоти ВМФ СРСР Іваном Залужним.

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