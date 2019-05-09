"Тоттенгем" вирвав перемогу в "Аякса" і гратиме у фіналі Ліги Чемпіонів

Лондонський "Тоттенгем" пробився до фіналу Ліги Чемпіонів за сумою двох матчів перегравши нідерландський "Аякс". Після пограшу 0:1 в Лондоні "Тоттенгем" у матчі-відповіді переміг з рахунком 3:2.

Матч пройшов у середу, 8 травня, в Амстердамі. "Аякс" забив в цій грі вже на п`ятій хвилині. Після подачі стандарту Маттейс де Лігт ударом головою відкриває рахунок у матчі. "Тоттенгем" у першому таймі також мав кілька чудових нагод пробити ворота господарів поля. Двічі на ударній позиції був Сон Хин Мін. Після прострілу Сона м`яч влучив в штангу воріт "Аякса", і ще в одному з моментів чудово зіграв Андре Онана.

Голландці були не менш небезпечні в атаці, а на 35-й хвилині забили і другий гол у ворота "шпор". Після стрімкої атаки "Аякса" Хакім Зієш ударом метрів з 16-ти у кут воріт знову пробив Уго Льоріса - 2:0.

Початок другого тайму був за лондонським клубом, що за чотири хвилини забив два голи.

На 55-й хвилині Лукас Моура забіг у штрафну "Аякса" і точним ударом переграв Онана - 2:1. На 59-й хвилині ще одна затяжна атака і удар Фернандо Льоренте з кількох метрів відбиває Онана, але епізод дограв Моура, який з розвороту пробив у кут воріт "Аякса" - 2:2.

На 79-й хвилині вже за "Тоттенгем" зіграла штанга воріт після удару Зієша. На 86-й хвилині пожежа біля воріт "Аякса": після удару Льоренте м`яч влучив в поперечку воріт, а на добивання зіграв Ян Вертонген, і м`яч з лінії воріт вибиває захисник "Аякса".

У додані п`ять хвилин до основного часу "шпори" дотиснули суперника: Моура продерся у штрафну "Аякса" і пробив низом у кут воріт - 3:2. Це був нокаут для голландців.

Отже, у фіналі Ліги Чемпіонів 1 червня в Мадриді зустрінуться англійські "Тоттенгем" та "Ліверпуль".