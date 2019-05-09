Порошенко: Залишаюся в політиці, щоб захистити євроатлантичний курс України

Президент Петро Порошенко заявив, що після завершення президентської каденції залишається в політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.

Про це він розповів під час виступу на акції "Перша хвилина миру", повідомляє Укрінформ.

"У тому, щоб захистити європейський та євроатлантичний курс України, вбачаю для себе головний сенс і мотивацію залишатися в політиці і після того, як невдовзі складу повноваження президента України", - сказав Порошенко.

За його словами, ЄС і НАТО є запорукою єдності і безпеки на нашому континенті, а також є гарантією національної безпеки України та безпеки кожного українського громадянина.

"У європейській цивілізації ми бачимо корені своєї ідентичності. Мета путінського контролю над історією відверто проголошена. Він хоче відновити російську імперію і розчинити українців в "едином народе", неначе в сірчаній кислоті", -підкреслив президент.