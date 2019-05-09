Помпео: Nord Stream 2 не повинен бути добудований
Четвер, 9 травня 2019, 02:28
Держсекретар США Майк Помпео в ході зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей заявив, що російський проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" не повинен бути завершений.
Про це пише Reuters.
Помпео прибув в Лондон для переговорів з Мей і міністром закордонних справ Джеремі Хантом за місяць до того, як президент США Дональд Трамп здійснить офіційний державний візит до Великої Британії.
"Він сказав, що не можна допустити продовження здійснення російського проекту Nord Stream 2, проекту будівництва газопроводу з Росії до Німеччини", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
- Європейський парламент ухвалив оновлену Газову директиву ЄС, яка також буде застосовуватися до трубопроводів з третіх країн, таких як "Північний потік-2" російського "Газпрому".
- Відповідно до директиви, нові трубопроводи можуть бути предметом винятків, але вони повинні бути схвалені Європейською комісією і підлягати суворим умовам.
- Nord Stream 2 стверджує, що має право на виняток, що застосовується до трубопроводів, які вже "завершені". Очікується, що новий закон набуде чинності цього літа.
- Представник Комісії сказав: "Трубопровід повинен бути готовий до комерційної експлуатації на дату набуття чинності зміненої директиви, щоб розглядати його як існуючий трубопровід згідно з новим законодавством. Сумнівно, чи почне "Північний потік 2" діяти до набуття чинності зміненої директиви".
- Nord Stream 2 заявила, що вже інвестувала понад 5,8 млрд євро в планування і будівництво проекту в 10 млрд євро.
- Вона вже проклала понад 1000 кілометрів трубопроводу, але все ще потребує дозволу Данії.
- У Єврокомісії також заявляли, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.