Помпео: Nord Stream 2 не повинен бути добудований

Держсекретар США Майк Помпео в ході зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей заявив, що російський проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" не повинен бути завершений.

Про це пише Reuters.

Помпео прибув в Лондон для переговорів з Мей і міністром закордонних справ Джеремі Хантом за місяць до того, як президент США Дональд Трамп здійснить офіційний державний візит до Великої Британії.

"Він сказав, що не можна допустити продовження здійснення російського проекту Nord Stream 2, проекту будівництва газопроводу з Росії до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

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