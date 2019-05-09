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Сина Трампа викликали в Сенат на допит про зв'язки з Росією

Четвер, 9 травня 2019, 05:19

Комітет Сенату США з розвідки викликав старшого сина президента США Дональда Трампа для надання свідчень в якості свідка у справі про втручання Росії в хід американської передвиборчої кампанії 2016 року.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє CNN.

Один з варіантів, який Трамп-молодший розглядає в якості відповіді на повістку, полягає в тому, щоб послатися на свої права по П'ятій поправці, а інший - просто не з'являтися зовсім, повідомило одне з джерел.

Вважається, що повістка комітету з розвідки, очолюваного республіканцями, є першою, надісланою одному з членів сім'ї Трампа.

Нагадуємо:

  • Колишній захисник Дональда Трампа Майкл Коен заявив під час публічних свідчень в Конгресі, що діти президента США Іванка Трамп і Дональд Трамп молодший були ключовими фігурами в планах побудувати Trump Tower в Москві.
  • Колишній адвокат Трампа Майкл Коен визнав, що збрехав Конгресу, заявивши, що переговори по будівництву Trump Tower в Москві закінчилися на початку 2016 року. За його словами, насправді, він працював над проектом ще в червні того року.
  • Пізніше він повідомив, що плани з будівництва Trump Tower в Москві залишалися "активною пропозицією" ще в листопаді 2016 року, тобто ще довше ніж раніше повідомлялося.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній адвокат Майкл Коен намагається скоротити термін тюремного ув'язнення, стверджуючи що збрехати конгресу йому наказав сам Трамп.
  • У листопаді Коен визнав, що дав неправдиві свідчення у зв'язку з федеральним розслідуванням щодо втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.
  • Коен погодився співпрацювати зі слідством і визнав себе винним у восьми кримінальних звинуваченнях в ухиленні від сплати податків, банкрутстві і порушеннях у фінансуванні кампанії.
  • Він сказав федеральному суду в Нью-Йорку, що Трамп під час передвиборної кампанії доручив йому організувати виплати двом жінкам, щоб змусити їх мовчати про відносини з кандидатом в президенти.
  • За порушення виборчого законодавства і брехню Конгресу Коен засуджений в цілому до трьох років в'язниці.

Теми: ТрампРосіяСША
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