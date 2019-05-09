Сина Трампа викликали в Сенат на допит про зв'язки з Росією

Комітет Сенату США з розвідки викликав старшого сина президента США Дональда Трампа для надання свідчень в якості свідка у справі про втручання Росії в хід американської передвиборчої кампанії 2016 року.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє CNN.

Один з варіантів, який Трамп-молодший розглядає в якості відповіді на повістку, полягає в тому, щоб послатися на свої права по П'ятій поправці, а інший - просто не з'являтися зовсім, повідомило одне з джерел.

Вважається, що повістка комітету з розвідки, очолюваного республіканцями, є першою, надісланою одному з членів сім'ї Трампа.

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