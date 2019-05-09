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В’ятрович хоче змінити дати заснування деяких міст України

Четвер, 9 травня 2019, 06:46
В’ятрович хоче змінити дати заснування деяких міст України

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович працюватиме над зміною дат заснування деяких українських міст.

Про це він розповів в інтерв'ю Громадському.

На думку В'ятровича, декомунізація в Україні показала шар російського імперського минулого, який нині РФ використовує для просування заяв про те, "українців ніколи не було, всі міста на півдні з'явилися тільки тому, що там з'явилася Російська імперія".

"Датування таких міст як Дніпро чи Одеса абсолютно прив’язане до часів Російської імперії попри те, що те ж Дніпро, та ж Одеса мають набагато довшу історію існування до появи там імперії", — сказав В'ятрович.

Він пояснив, що не пропонує закреслити сторінку історії про заснування населених пунктів імператорками чи царями, а хоче їх досліджувати.

На уточнення журналіста, як саме, адже дата заснування міста є чітким фактом, В'ятрович відповів:

"А якщо є факт, що Одеса на 300 років старша? Проте ми визначаємо створення Одеси від кінця 18 століття, від Катерини, то очевидно, що нам треба буде говорити про певне передатування. Якщо буде факт, що той чи інший населений пункт створений саме в часи імперії якимось російським воєначальником — окей, хай залишається", - заявив він.

Нагадуємо:

  • Верховна Рада України 9 квітня 2015 року ухвалила закони про декомунізацію, за підсумками якої було перейменовано 52 тисячі топонімів, 987 населених пунктів і демонтовано понад 2,5 тисячі пам'ятників радянським вождям.

Теми: декомунізація
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