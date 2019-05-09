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Війна на сході: 11 обстрілів за добу, загинув 1 боєць ООС

Четвер, 9 травня 2019, 07:47

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Павлопіль;

з гранатометів різних систем – поблизу міста Мар’їнка;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Богданівка;

зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Старогнатівка;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Опитне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Новотошківське;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Залізне.

За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.

Військові повідомляють, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 08 травня одного окупанта було знищено, ще п'ять – поранено. Також  бійці ООС знищили вантажівку противника.

Станом на 7:00 9травня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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