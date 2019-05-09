Чорногорія: двох російських агентів засудили за спробу перевороту

У Чорногорії двох російських агентів засудили до 12 та 15 років ув’язнення за організацію спроби перевороту, що сталася у день парламентських виборів у жовтні 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державну телекомпанію Чорногорії RTCG.

Лідери проросійської опозиції отримали по 5 років ув’язнення.

16 жовтня 2016 року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Пізніше, крім лідерів проросійської опозиції Андрія Мандича і Мілана Кнєжевича, в спробі держперевороту звинуватили двох росіян - Едуарда Шишмакова і Владіміра Моісеєва (відомого як Попова).

9 травня Вищий суд Чорногорії у Подгориці почав оголошувати вирок у справі про спробу державного перевороту. Усіх обвинувачених визнали винними.

Зокрема, суд заочно засудив двох росіян, яких вважають співробітниками військової розвідки, до 15 і 12 років ув'язнення. Шишмаков отримав 15 років тюрми, Моісеєв (Попов) - 12 років.

Оголошуючи вирок, суддя Суззана Могоша зазначила, що росіяни навмисне брали участь у скоєнні злочину з наміром залякати громадян Чорногорії та поставити під загрозу основи суспільного ладу Чорногорії і запобігти вступу Чорногорії в НАТО.

Двоє лідерва проросійського "Демократичного фронту" Андрій Мандич і Мілан Кнежевич засуджені на 5 років. До менших термінів засуджені ще 12 осіб, які проходять у справі.

За версією чорногорської Спеціальної прокуратури, метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО.

Чорногорія офіційно стала членом НАТО 5 червня 2017 року.