Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорногорія: двох російських агентів засудили за спробу перевороту

Четвер, 9 травня 2019, 11:29

У Чорногорії двох російських агентів засудили до 12 та 15 років ув’язнення за організацію спроби перевороту, що сталася у день парламентських виборів у жовтні 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державну телекомпанію Чорногорії RTCG.

Лідери проросійської опозиції отримали по 5 років ув’язнення.

16 жовтня 2016 року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Пізніше, крім лідерів проросійської опозиції Андрія Мандича і Мілана Кнєжевича, в спробі держперевороту звинуватили двох росіян - Едуарда Шишмакова і Владіміра Моісеєва (відомого як Попова).

9 травня Вищий суд Чорногорії у Подгориці почав оголошувати вирок у справі про спробу державного перевороту. Усіх обвинувачених визнали винними.

Зокрема, суд заочно засудив двох росіян, яких вважають співробітниками військової розвідки, до 15 і 12 років ув'язнення. Шишмаков отримав 15 років тюрми, Моісеєв (Попов) - 12 років.

Оголошуючи вирок, суддя Суззана Могоша зазначила, що росіяни навмисне брали участь у скоєнні злочину з наміром залякати громадян Чорногорії та поставити під загрозу основи суспільного ладу Чорногорії і запобігти вступу Чорногорії в НАТО.

Двоє лідерва проросійського "Демократичного фронту" Андрій Мандич і Мілан Кнежевич засуджені на 5 років. До менших термінів засуджені ще 12 осіб, які проходять у справі.

За версією чорногорської Спеціальної прокуратури, метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО.

Чорногорія офіційно стала членом НАТО 5 червня 2017 року.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: