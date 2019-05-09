Бойовики віддали тіло морського піхотинця, який раніше зник
Четвер, 9 травня 2019, 14:52
Бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.
Про це Громадському повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил.
Рідних військового вже повідомили про загибель, зазначили у штабі.
Нагадаємо:
- Про зникнення військовослужбовця 35 окрема бригада морської піхоти повідомила 5 травня, не зазначаючи точної дати події.
- За їхньою інформацією, бойовики намагалися непомітно пройти через смугу забезпечення біля позиції ООС поблизу Миколаївки. Військові операції, які в цей час несли чергування, відкрили вогонь по бойовиках, аби змусити їх відступати. До українських військових підійшла резервна група — бойовики почали їх обстрілювати з кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час цього бою зник Козьма.
Українська правда