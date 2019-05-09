Бойовики віддали тіло морського піхотинця, який раніше зник

Бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.

Про це Громадському повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Рідних військового вже повідомили про загибель, зазначили у штабі.

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