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Бойовики віддали тіло морського піхотинця, який раніше зник

Четвер, 9 травня 2019, 14:52
Бойовики віддали тіло морського піхотинця, який раніше зник

Бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.

Про це Громадському повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Рідних військового вже повідомили про загибель, зазначили у штабі.

Нагадаємо:

  • Про зникнення військовослужбовця 35 окрема бригада морської піхоти повідомила 5 травня, не зазначаючи точної дати події.
  • За їхньою інформацією, бойовики намагалися непомітно пройти через смугу забезпечення біля позиції ООС поблизу Миколаївки. Військові операції, які в цей час несли чергування, відкрили вогонь по бойовиках, аби змусити їх відступати. До українських військових підійшла резервна група — бойовики почали їх обстрілювати з кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час цього бою зник Козьма.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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