Донбас: Бойовики порушили "тишу" чотири рази

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Четвер, 9 травня 2019, 18:49

У четвер в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню чотири рази та вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це ввечері 9 травня повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

Обстріли, зокрема, тричі велися з гранатометів різних систем поблизу с.Богданівка, з автоматичних станкових гранатометів – біля н.п.Чермалик, зі стрілецької зброї – поблизу м.Авдіївка.  З озброєння бойових машин піхоти бойовики обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Новозванівка. 

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди зброя


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