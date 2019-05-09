Донбас: Бойовики порушили "тишу" чотири рази

У четвер в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню чотири рази та вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це ввечері 9 травня повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Обстріли, зокрема, тричі велися з гранатометів різних систем поблизу с.Богданівка, з автоматичних станкових гранатометів – біля н.п.Чермалик, зі стрілецької зброї – поблизу м.Авдіївка. З озброєння бойових машин піхоти бойовики обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Новозванівка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.