Війна на Донбасі: У Німеччині виступили з ініціативою про активізацію мирного процесу

У Бундестазі ініційовано розгляд проекту про активізацію мирного процесу на окупованому Донбасі.

Про це 9 травня повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"На слуханнях у Бундестазі, ініційованих фракцією вільних демократів (Фракція Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) - ред.) підтримав нову ініціативу німецьких лібералів щодо активізації мирного процесу на окупованому сході України", - повідомив Мельник.

Дипломат додав, що тепер обговорення ініціативи має відбутися "у комітеті і пленумі".

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