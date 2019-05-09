Війна на Донбасі: У Німеччині виступили з ініціативою про активізацію мирного процесу

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Четвер, 9 травня 2019, 21:51

У Бундестазі ініційовано розгляд проекту про активізацію мирного процесу на окупованому Донбасі.

Про це 9 травня повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"На слуханнях у Бундестазі, ініційованих фракцією вільних демократів (Фракція Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) - ред.) підтримав нову ініціативу німецьких лібералів щодо активізації мирного процесу на окупованому сході України", - повідомив Мельник.

Дипломат додав, що тепер обговорення ініціативи має відбутися "у комітеті і пленумі". 

Нагадаємо, 

  • Наприкінці квітня німецьке видання Bild повідомило, що фракція Вільної демократичної партії Німеччини  планує внести у Бундестаг проект нової ініціативи "Мир в Україні потребує нового імпульсу" щодо розв'язання конфлікту на Донбасі.
  • Документ містить 12 пунктів й отримав підтримку всіх членів фракції ВДП, яка перебуває в опозиції до уряду з консерваторів та соціал-демократів, повідомляло DW.
  • Автори проекту зазначали, що обрання президентом України Володимира Зеленського та членство Німеччини у Раді Безпеки ООН є "головними факторами для того, щоб надати мирним переговорам навколо Донбасу нового поштовху".
  • Відповідно до проекту ініціативи, Бундестаг "має вимагати від уряд ФРН розробити до Мінських домовленостей додатковий план дій з обов'язковими термінами", який має містити стимули, які би заохочували до виконання, та конкретні наслідки в разі його недотримання, а Росії та Україні "потрібно втілювати в життя зроблені в мінських угодах обіцянки".
  • Також уряду ФРН варто розробити та представити на розгляд Радбезу ООН новий план мирного врегулювання на Донбасі, який передбачатиме виведення військ з Донбасу, заміну й розпуск "урядів" самопроголошених "Л/ДНР" та має містити пункт про запровадження на цих територіях цивільної перехідної адміністрації під егідою ООН з чітко прописаним мандатом. 

Українська правда

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Теми: Донбас Мінські угоди ОРДЛО Німеччина


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