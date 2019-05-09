Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на Донбасі: У Німеччині виступили з ініціативою про активізацію мирного процесу

Четвер, 9 травня 2019, 21:51

У Бундестазі ініційовано розгляд проекту про активізацію мирного процесу на окупованому Донбасі.

Про це 9 травня повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"На слуханнях у Бундестазі, ініційованих фракцією вільних демократів (Фракція Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) - ред.) підтримав нову ініціативу німецьких лібералів щодо активізації мирного процесу на окупованому сході України", - повідомив Мельник.

Дипломат додав, що тепер обговорення ініціативи має відбутися "у комітеті і пленумі". 

Нагадаємо, 

  • Наприкінці квітня німецьке видання Bild повідомило, що фракція Вільної демократичної партії Німеччини  планує внести у Бундестаг проект нової ініціативи "Мир в Україні потребує нового імпульсу" щодо розв'язання конфлікту на Донбасі.
  • Документ містить 12 пунктів й отримав підтримку всіх членів фракції ВДП, яка перебуває в опозиції до уряду з консерваторів та соціал-демократів, повідомляло DW.
  • Автори проекту зазначали, що обрання президентом України Володимира Зеленського та членство Німеччини у Раді Безпеки ООН є "головними факторами для того, щоб надати мирним переговорам навколо Донбасу нового поштовху".
  • Відповідно до проекту ініціативи, Бундестаг "має вимагати від уряд ФРН розробити до Мінських домовленостей додатковий план дій з обов'язковими термінами", який має містити стимули, які би заохочували до виконання, та конкретні наслідки в разі його недотримання, а Росії та Україні "потрібно втілювати в життя зроблені в мінських угодах обіцянки".
  • Також уряду ФРН варто розробити та представити на розгляд Радбезу ООН новий план мирного врегулювання на Донбасі, який передбачатиме виведення військ з Донбасу, заміну й розпуск "урядів" самопроголошених "Л/ДНР" та має містити пункт про запровадження на цих територіях цивільної перехідної адміністрації під егідою ООН з чітко прописаним мандатом. 

Українська правда
Теми: ДонбасМінські угодиОРДЛОНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: