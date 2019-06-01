Стрілянина в США: щонайменше 11 загиблих

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Субота, 1 червня 2019, 02:20

Щонайменше 11 людей загинули у результаті стрілянини в одному з муніципальних центрів міста Вірджинія-Біч (штат Вірджинія, США). Нападника ліквідували.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

Ще 6 осіб отримали поранення та були госпіталізовані, частина з них - у важкому стані.

Зазначається, що до розслідування справи підключилась ФБР.

У будівлі, де сталася стрілянина, знаходилося міське управління будівництва та департамент комунальних і громадських робіт.

За словами начальника поліції Джеймса Червери, нападник стріляв "без розбору". Його мотиви невідомі.

"Нападник, який був працівником комунальних служб, також мертвий. У результаті перестрілки один поліцейський отримав поранення", - заявив він.

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Теми: США жертви


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