Стрілянина в США: щонайменше 11 загиблих
Щонайменше 11 людей загинули у результаті стрілянини в одному з муніципальних центрів міста Вірджинія-Біч (штат Вірджинія, США). Нападника ліквідували.
Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.
Ще 6 осіб отримали поранення та були госпіталізовані, частина з них - у важкому стані.
Зазначається, що до розслідування справи підключилась ФБР.
У будівлі, де сталася стрілянина, знаходилося міське управління будівництва та департамент комунальних і громадських робіт.
За словами начальника поліції Джеймса Червери, нападник стріляв "без розбору". Його мотиви невідомі.
"Нападник, який був працівником комунальних служб, також мертвий. У результаті перестрілки один поліцейський отримав поранення", - заявив він.
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