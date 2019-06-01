Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: Фінальних рішень немає

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вів переговори про приєднання до партії "Голос" з її лідером Святославом Вакарчуком, проте ні до яких рішень вони не прийшли.

Про це Клімкін розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Я його дуже ціную і поважаю, але ні до яких рішень ми не прийшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Ніяких фінальних рішень щодо цього немає", - сказав глава МЗС.

Клімкін зауважив, що не мав відношення до партії "Блок Петра Порошенка" і не збирався туди вступати.

"Я пішов у відставку, бо просто особисто вважаю, що це правильно, що це - елемент європейської політичної культури, не важливо, що її в Україні немає.

Якщо в США або Франції змінюється президент, його команда теж не залишається. Я це рішення прийняв багато місяців тому. Я б це зробив незалежно від результатів виборів, але я не хотів про це публчно оголошувати", - сказав він.

За словами міністра, він має намір іти в політику, бо має "амбіції щось тут змінити".

"Я ніколи не був політиком, але за час перебування на посаді міністра, напевно, ним став. Я ніколи не хотів йти в політику - це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не тільки опція піти в парламент існує. Я просто розмовляю і шукаю реальну команду", - розповів Клімкін.

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