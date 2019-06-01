На вихідних у Києві змінять та перекриють рух транспорту

1-2 червня у зв'язку із заходами до Дня захисту дітей перекриють рух транспорту на центральній вулиці Києва - Хрещатику. 1 червня у зв'язку із проведенням Всеукраїнського велодня рух транспорту низкою вулиць обмежать.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Зазначається, що вулиця Хрещатик буде перекрита 1 червня із 00:00 до 19:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської (з можливістю виїзду з вулиці Прорізної через вулицю Хрещатик у напрямку Бессарабської площі) та з 19:00 1 червня до 23:59 2 червня на цій ділянці без можливості виїзду з вулиці Прорізної.

Крім цього, 1 червня буде обмежено рух низкою вулиць через проведення Всеукраїнського велодня.

На час заходу буде обмежено рух автотранспорту в центрі Києва: Із 10:30 до 13:00 – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа.

Об'їзд – через Вознесенський узвіз у напрямку Подолу; вул. Ярославів Вал, вул. Бульварно-Кудрявська у напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.

Із 11:20 до 13:30 – планується обмеження руху автотранспорту без повного перекриття та з виділенням правої смуги для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – Парк "Муромець" (фініш).

Об'їзд – через вул. Електриків. Буде перекрито заїзд із вул. Набережно-Рибальської на Північний міст.

Також у зв'язку із проведенням велодня змінить рух громадський транспорт.