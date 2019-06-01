ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і гранатометів, 2 поранених

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Субота, 1 червня 2019, 07:24

Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, з них 5 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 8 разів обстріляли позиції ОС: двічі поблизу населених пунктів Водяне і Мар'їнка - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі біля міста Красногорівка - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу міста Авдіївка - з автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць та стрілецької зброї.

Двічі біля населеного пункту Старогнатівка - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази: поблизу населеного пункту Травневе - з артилерійських систем калібру 122 мм; біля населеного пункту Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, 31 травня 5 окупантів було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії


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