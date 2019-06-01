У перший день літа погода погіршиться: обіцяють шквали і град

У суботу, 1 червня, у кількох регіонах очікується погіршення погодних умов.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

"У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях - грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, рівень небезпечності - "жовтий" (перший)", - повідомляють синоптики.

За прогнозами Укргідрометцентру, 1 червня дощі очікуються у західних регіонах, на півночі і у центрі України, а також на Одещині та Миколаївщині.

1 - 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, повідомляє ДСНС.

У Києві 1-3 червня очікується пожежна небезпека 4 класу, у Київській області 1-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також у ДСНС повідомили, що внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 1 червня знеструмленими залишаються 53 населених пункти у 3 областях: у Сумській - 30 н.п., Черкаській - 20 н.п. та Кіровоградській - 3.