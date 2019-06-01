Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У перший день літа погода погіршиться: обіцяють шквали і град

Субота, 1 червня 2019, 08:59

У суботу, 1 червня, у кількох регіонах очікується погіршення погодних умов. 

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. 

"У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях - грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, рівень небезпечності - "жовтий" (перший)", - повідомляють синоптики. 

 

За прогнозами Укргідрометцентру, 1 червня дощі очікуються у західних регіонах, на півночі і у центрі України, а також на Одещині та Миколаївщині. 

 

1 - 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, повідомляє ДСНС. 

У Києві 1-3 червня очікується пожежна небезпека 4 класу, у Київській області 1-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також у ДСНС повідомили, що внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 1 червня знеструмленими залишаються 53 населених пункти у 3 областях: у  Сумській - 30 н.п., Черкаській - 20 н.п. та Кіровоградській - 3. 

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: