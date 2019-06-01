Екс-прокурор отримав 9 років: з 2014-го працює на бойовиків ОРДО

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Субота, 1 червня 2019, 09:51

Екс-працівника органів прокуратури України заочно засудили до позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна за співпрацю з бойовиками "ДНР". 

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Колишнього прокурора визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 КК (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації). 

За даними ГПУ, у ході спеціального судового провадження встановлено, що з серпня 2014 року екс-прокурор почав співпрацювати з терористичною організацією "ДНР", обійнявши посаду начальника слідчого управління так званої "Генеральної прокуратури "ДНР".

"Продовжуючи перебувати на вказаній посаді і по сьогоднішній день, перебіжчик надає підпорядкованим особам незаконні накази і вказівки щодо порушення кримінальних справ, проведення слідчих дій, викликів на допит, незаконного затримування осіб, організації незаконних перевірок в установах і організаціях та вчиняє інші протиправні дії, що порушують конституційні права громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області", - заявили у відомстві. 

Українська правда

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Теми: ОРДЛО суд прокуратура


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