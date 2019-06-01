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Пункти пропуску на Донбасі запрацювали за літнім часом

Субота, 1 червня 2019, 10:42

1 червня усі контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях перейшли на літній графік роботи.

Про це у суботу повідомили у прес-службі ДПСУ. 

Контрольно-перевірочні заходи здійснюватимуться щоденно з 6:00 до 20:00.

За даними ДПСУ, вранці 1 червня на КПВВ "Майорське" на в’їзд та виїзд на перебувало 20/40 транспортних засобів відповідно, на КПВВ "Мар’їнка" – 0/70; на "Новотроїцькому" – 25/60; на КПВВ "Гнутове" – 20/20.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 36,8 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів. 

Українська правда

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Теми: ДонбасОРДЛОПрикордонна служба
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