Пункти пропуску на Донбасі запрацювали за літнім часом

1 червня усі контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях перейшли на літній графік роботи.

Про це у суботу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Контрольно-перевірочні заходи здійснюватимуться щоденно з 6:00 до 20:00.

За даними ДПСУ, вранці 1 червня на КПВВ "Майорське" на в’їзд та виїзд на перебувало 20/40 транспортних засобів відповідно, на КПВВ "Мар’їнка" – 0/70; на "Новотроїцькому" – 25/60; на КПВВ "Гнутове" – 20/20.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 36,8 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.