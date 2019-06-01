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Зеленський оцінив "важливий сигнал від США"

Субота, 1 червня 2019, 12:00
Зеленський оцінив важливий сигнал від США

Проект закону щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США,  є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави 1 червня. 

"Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України", – зазначив Зеленський. 

Також він подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" спрямований на посилення обороноздатності України держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам.

Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Також у документі передбачене надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США.

Нагадаємо, 

  • Раніше, за даними видання ZN.ua, стало відомо, що Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом, в АП цю інформацію офіційно не підтверджували. 
  • 20 травня Зеленський заявив, що сподівається зустрітися зі своїм американським колегою найближчим часом.
  • У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації Зеленського, передав йому послання від Трампа щодо майбутньої співпраці. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийСША
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