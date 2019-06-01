Зеленський оцінив "важливий сигнал від США"

Проект закону щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави 1 червня.

"Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України", – зазначив Зеленський.

Також він подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" спрямований на посилення обороноздатності України держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам.

Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Також у документі передбачене надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США.

Нагадаємо,