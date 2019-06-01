Зеленський оцінив "важливий сигнал від США"
Проект закону щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави 1 червня.
"Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України", – зазначив Зеленський.
Також він подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.
Проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" спрямований на посилення обороноздатності України держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам.
Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.
Також у документі передбачене надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США.
Нагадаємо,
- Раніше, за даними видання ZN.ua, стало відомо, що Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом, в АП цю інформацію офіційно не підтверджували.
- 20 травня Зеленський заявив, що сподівається зустрітися зі своїм американським колегою найближчим часом.
- У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації Зеленського, передав йому послання від Трампа щодо майбутньої співпраці.