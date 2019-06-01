УС СЦКК: бойовики обстріляли окуповане селище для дискредитації сил ООС

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Субота, 1 червня 2019, 18:08

Бойовики 29 травня обстріляли підконтрольне їм смт Сентянівка Слов'яносербського району Луганської області, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил.

Про це повідомляє в суботу Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"29 травня у н. п. Сентянівка, що на тимчасово непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська члени патруля місії бачили пошкодження 6 будинків, з яких 3 розташовані на північній стороні вулиці Шевченка, а ще 3 — на південній стороні цієї ж вулиці", - йдеться в повідомленні.

 

За оцінкою СММ, усі пошкодження будинків спричинені влученням осколків. Це підтвердили чоловік і жінка, які представилися мешканцями вулиці. Вони повідомили про те, що рано-вранці 29 травня чули звуки обстрілу.

Українська сторона СЦКК зазначає, що окупаційні війська РФ, аби приховати злочинні наміри та обстріли мирних помешкань поблизу Первомайська, відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ.

 

"При детальному вивчені інформації, викладеної у звіті, та інформації штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є підстави рахувати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксовано представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження своїх висновків в Українській стороні СЦКК наводять такі факти: "неможливість визначення типу озброєння, яке застосовувалось та напрямку стрільби, відсутність випадків відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ у першій половині доби 29 травня 2019 року, а також відсутність запитів СММ ОБСЄ із району зазначеного населеного пункту на встановлення тиші або припинення вогню з боку ЗС України".

Українська правда

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Теми: ОРДЛО Об'єднані сили на Донбасі


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