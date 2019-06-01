Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УС СЦКК: бойовики обстріляли окуповане селище для дискредитації сил ООС

Субота, 1 червня 2019, 18:08

Бойовики 29 травня обстріляли підконтрольне їм смт Сентянівка Слов'яносербського району Луганської області, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил.

Про це повідомляє в суботу Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"29 травня у н. п. Сентянівка, що на тимчасово непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська члени патруля місії бачили пошкодження 6 будинків, з яких 3 розташовані на північній стороні вулиці Шевченка, а ще 3 — на південній стороні цієї ж вулиці", - йдеться в повідомленні.

 

За оцінкою СММ, усі пошкодження будинків спричинені влученням осколків. Це підтвердили чоловік і жінка, які представилися мешканцями вулиці. Вони повідомили про те, що рано-вранці 29 травня чули звуки обстрілу.

Українська сторона СЦКК зазначає, що окупаційні війська РФ, аби приховати злочинні наміри та обстріли мирних помешкань поблизу Первомайська, відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ.

 

"При детальному вивчені інформації, викладеної у звіті, та інформації штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є підстави рахувати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксовано представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження своїх висновків в Українській стороні СЦКК наводять такі факти: "неможливість визначення типу озброєння, яке застосовувалось та напрямку стрільби, відсутність випадків відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ у першій половині доби 29 травня 2019 року, а також відсутність запитів СММ ОБСЄ із району зазначеного населеного пункту на встановлення тиші або припинення вогню з боку ЗС України".

Українська правда
Теми: ОРДЛООб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: