Луценко заявив, що Росія готує блокаду української ГТС та дав поради

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Росія готує блокаду української газотранспортної системи.

Про це він написав у суботу на своїй сторінці в Facebook, коментуючи засідання РНБО щодо проблем у галузі енергетики, яке пройшло 31 травня.

"Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди, я б сказав наступне", - заявив Луценко і перерахував свої пропозиції щодо енергетичної сфери.

Генпрокурор зазначив, що Росія накопичила у європейських сховищах великі обсяги газу для зимового споживання країнами ЄС.

"Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. В цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90(!) % доходів Нафтогазу", - вважає Луценко.

Крім того, він пропонує внести в проект Держбюджету" ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу".

На думку генпрокурора, це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям.

Також Луценко зазначає, що незаконний відбір газу приватними облгазами склав у цьому році 5 млрд, а до кінця року обсяг розкрадань може скласти 10 млрд кубометрів.

"Очевидно, що треба не тільки сподіватися дій від НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу постачання газу населенню, що переноситься вже з 2015 року", - вважає він.

Крім того, за словами Луценка, "в умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має в силу давно затверджених санкцій проти Роснєфті нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс Прикарпатзахідтранс".

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