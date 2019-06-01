Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко заявив, що Росія готує блокаду української ГТС та дав поради

Субота, 1 червня 2019, 19:37
Луценко заявив, що Росія готує блокаду української ГТС та дав поради

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Росія готує блокаду української газотранспортної системи.

Про це він написав у суботу на своїй сторінці в Facebook, коментуючи засідання РНБО щодо проблем у галузі енергетики, яке пройшло 31 травня.

"Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди, я б сказав наступне", - заявив Луценко і перерахував свої пропозиції щодо енергетичної сфери.

Генпрокурор зазначив, що Росія накопичила у європейських сховищах великі обсяги газу для зимового споживання країнами ЄС.

"Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. В цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90(!) % доходів Нафтогазу", - вважає Луценко.

Крім того, він пропонує внести в проект Держбюджету" ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу".

На думку генпрокурора, це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям.

Також Луценко зазначає, що незаконний відбір газу приватними облгазами склав у цьому році 5 млрд, а до кінця року обсяг розкрадань може скласти 10 млрд кубометрів.

"Очевидно, що треба не тільки сподіватися дій від НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу постачання газу населенню, що переноситься вже з 2015 року", - вважає він.

Крім того, за словами Луценка, "в умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має в силу давно затверджених санкцій проти Роснєфті нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс Прикарпатзахідтранс".

Нагадаємо:

  • Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що на засіданні РНБО, що відбулося 31 травня, "на пошук ідей, як подолати проблеми в енергетиці", вирішили дати учасникам зустрічі ще 2 тижні і зібратися ще раз.
  • За словами секретаря РНБО, головними проблемами є "можливість втрати Україною транзиту російського газу с 1 січня 2020 року і антиукраїнські санкції РФ, які вводяться з 2 червня". 
  • Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Луценка не запросили на нараду, хоча він є членом РНБО.
  • 1 червня Данилюк заявив, що нарада президента з членами РНБО та керівниками енергетичної галузі виявила "декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкогазРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: