Помпео і Меркель обговорили підтримку України – Держдеп

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Субота, 1 червня 2019, 20:27

Держсекретар США Майкл Помпео обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.

Про це повідомила в суботу речниця Держдепу США Морган Ортагус.

 
Morgan Ortagus/Twitter

Зазначається, що зустріч відбулася 31 травня.

 

"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Меркель та Помпео обговорили також ситуацію в Ірані та Афганістані.

Українська правда

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Теми: США Німеччина Росія


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