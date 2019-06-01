Помпео і Меркель обговорили підтримку України – Держдеп
Субота, 1 червня 2019, 20:27
Держсекретар США Майкл Помпео обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.
Про це повідомила в суботу речниця Держдепу США Морган Ортагус.
Зазначається, що зустріч відбулася 31 травня.
"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
Меркель та Помпео обговорили також ситуацію в Ірані та Афганістані.
Українська правда