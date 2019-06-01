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Помпео і Меркель обговорили підтримку України – Держдеп

Субота, 1 червня 2019, 20:27

Держсекретар США Майкл Помпео обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.

Про це повідомила в суботу речниця Держдепу США Морган Ортагус.

 
Morgan Ortagus/Twitter

Зазначається, що зустріч відбулася 31 травня.

 

"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Меркель та Помпео обговорили також ситуацію в Ірані та Афганістані.

Українська правда
Теми: СШАНімеччинаРосія
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