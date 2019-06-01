Вибух на заводі в Дзержинську: більше 80 постраждалих
Після вибуху на заводі в Дзержинську (РФ) за медичною допомогою звернулося 85 осіб.
Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я РФ.
"За останніми даними, у зв'язку з вибухом на території заводу "Кристал" всього за медичною допомогою звернулося 85 осіб, 39 працівників заводу і 46 жителів міста", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
На стаціонарному лікуванні перебувають 16 осіб, з них одна пацієнтка у важкому стані, близькому до середнього, 15 - у стані середнього ступеню тяжкості. Амбулаторна допомога надана 69 пацієнтам.
Нагадаємо:
- У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) в суботу сталася серія вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал".
- Раніше повідомлялося про 42 постраждалих.
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