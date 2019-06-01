Вибух на заводі в Дзержинську: більше 80 постраждалих

5828 переглядів
Субота, 1 червня 2019, 20:56

Після вибуху на заводі в Дзержинську (РФ) за медичною допомогою звернулося 85 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я РФ.

"За останніми даними, у зв'язку з вибухом на території заводу "Кристал" всього за медичною допомогою звернулося 85 осіб, 39 працівників заводу і 46 жителів міста", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

На стаціонарному лікуванні перебувають 16 осіб, з них одна пацієнтка у важкому стані, близькому до середнього, 15 - у стані середнього ступеню тяжкості. Амбулаторна допомога надана 69 пацієнтам.

Нагадаємо:

  • У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) в суботу сталася серія вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал".
  • Раніше повідомлялося про 42 постраждалих.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія вибух


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МЗС вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо моряків 1 червня 2019, 22:08
Помпео і Меркель обговорили підтримку України – Держдеп 1 червня 2019, 20:27
Луценко заявив, що Росія готує блокаду української ГТС та дав поради 1 червня 2019, 19:37
Усі новини
Головні новини
МЗС вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо моряків
Поліцейські Київщини могли стріляти в голову 5-річній дитині – ДБР
Данилюк розповів про деталі засідання РНБО та "конструктивну взаємодію"
В Росії стався вибух на заводі з виробництва авіабомб, є постраждалі
Усі новини
Культура

Світ кримськотатарських орнаментів Рустема Скібіна

здоров'я

Як не перетворити їжу на ворога

мандри

Тустань: унікальна середньовічна фортеця в Карпатах, про яку ви навіть не чули