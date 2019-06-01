МЗС вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо моряків

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Субота, 1 червня 2019, 22:08

МЗС України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн із проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо українських моряків.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у суботу в Twitter.

"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі", - написав він.  

"Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", - додав Клімкін.

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Нагадаємо:

  • 25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну. Також суд вимагає від Росії звільнити три затриманих українських кораблі: "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу".
  • МЗС РФ натомість виступив із заявою, стверджуючи, що трибунал ООН не мав права вирішувати долю полонених моряків.

Українська правда

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Теми: Клімкін МЗС моряки Росія ООН


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