МЗС вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо моряків
МЗС України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн із проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо українських моряків.
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у суботу в Twitter.
Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 червня 2019 р.
"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі", - написав він.
"Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", - додав Клімкін.
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Нагадаємо:
- 25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну. Також суд вимагає від Росії звільнити три затриманих українських кораблі: "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу".
- МЗС РФ натомість виступив із заявою, стверджуючи, що трибунал ООН не мав права вирішувати долю полонених моряків.