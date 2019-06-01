МЗС вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо моряків

МЗС України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн із проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо українських моряків.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у суботу в Twitter.

Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 червня 2019 р.

"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі", - написав він.

"Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", - додав Клімкін.

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