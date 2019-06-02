Американський сенатор прокоментував зустріч із Зеленським
Американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запевнив, що США продовжать допомагати Україні.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Як співголова українського кокусу у Сенаті, я буду продовжувати підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - заявив Портман.
As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB— Rob Portman (@senrobportman) 1 червня 2019 р.
"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулись в Києві.
Нагадаємо:
- У Палаті представників Конгресу США представили законопроект, який передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.
- Президент України Володимир Зеленський назвав презентований документ важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.
- Також він подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.
- 20 травня Зеленський заявив, що сподівається зустрітися зі своїм американським колегою найближчим часом.
- У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації Зеленського, передав йому послання від Трампа щодо майбутньої співпраці.
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