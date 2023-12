Американський сенатор прокоментував зустріч із Зеленським

Американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запевнив, що США продовжать допомагати Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Як співголова українського кокусу у Сенаті, я буду продовжувати підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - заявив Портман.

As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB