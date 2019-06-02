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Американський сенатор прокоментував зустріч із Зеленським

Неділя, 2 червня 2019, 07:05

Американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запевнив, що США продовжать допомагати Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Як співголова українського кокусу у Сенаті, я  буду продовжувати підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - заявив Портман.

"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулись в Києві.

Нагадаємо:

  • У Палаті представників Конгресу США представили законопроект, який передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.
  • Президент України Володимир Зеленський назвав презентований документ  важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.
  • Також він подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.
  • 20 травня Зеленський заявив, що сподівається зустрітися зі своїм американським колегою найближчим часом.
  • У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації Зеленського, передав йому послання від Трампа щодо майбутньої співпраці. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАЗеленський
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