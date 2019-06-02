Джошуа сенсаційно втратив три чемпіонські пояси: програв мексиканцю
Ентоні Джошуа позбувся трьох чемпіонських поясів - WBO, WBC і IBF: у 7 раунді чемпіона відправив у нокаут мексиканець Енді Руїс.
Бій проходив в Нью-Йорку в Madison Sqare Gаrden і став дебютним для британця в США, пише ISport.
У третьому раунді обидва боксери побували у нокдауні, а у сьомому Джошуа знову опинився в нокдауні двічі.
Чемпіон хотів продовжувати бій, але суддя завершив поєдинок.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua