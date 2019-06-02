Джошуа сенсаційно втратив три чемпіонські пояси: програв мексиканцю

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Неділя, 2 червня 2019, 10:39

Ентоні Джошуа позбувся трьох чемпіонських поясів - WBO, WBC і IBF: у 7 раунді чемпіона відправив у нокаут мексиканець Енді Руїс.

Бій проходив в Нью-Йорку в Madison Sqare Gаrden і став дебютним для британця в США, пише ISport.

У третьому раунді обидва боксери побували у нокдауні, а у сьомому Джошуа знову опинився в нокдауні двічі.

Чемпіон хотів продовжувати бій, але суддя завершив поєдинок.

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Теми: спорт США Велика Британія


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