Джошуа сенсаційно втратив три чемпіонські пояси: програв мексиканцю

Ентоні Джошуа позбувся трьох чемпіонських поясів - WBO, WBC і IBF: у 7 раунді чемпіона відправив у нокаут мексиканець Енді Руїс.

Бій проходив в Нью-Йорку в Madison Sqare Gаrden і став дебютним для британця в США, пише ISport.

У третьому раунді обидва боксери побували у нокдауні, а у сьомому Джошуа знову опинився в нокдауні двічі.

Чемпіон хотів продовжувати бій, але суддя завершив поєдинок.