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Погода у неділю: Грози мандрують на північ та у центр

Неділя, 2 червня 2019, 11:21

2 червня у більшості центральних, північних та Харківській областях очікуються грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на Сумщині, Харківщині, Черкащині та Полтавщині подекуди можливий град та шквали 15-20 м/с.

 
 

За даними ДержНС, 2-3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. 

У Києві 2-3 червня висока пожежна небезпека, на Київщині 2-5 червня - надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. 

Внаслідок ускладнення погодних умов в ніч на 2 червня було знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях (Полтавська – 46 н.п., Київська – 40 н.п., Вінницька  – 38 н.п., Черкаська – 35 н.п., Кіровоградська – 15 н.п., Дніпропетровська – 5 н.п. та Сумська – 5 н.п.). 

Станом на 7:00 2 червня в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 17 житлових будинків, 41 дворогосподарство та 71 присадибна ділянка у 12 населених пунктах, у Львівській - 2 житлових будинки, 10 дворогосподарств та 48 присадибних ділянок. 

Теми: погода
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