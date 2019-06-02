Супрун планує залишитися в Україні й після виборів
Неділя, 2 червня 2019, 12:56
В.о. глави МОЗ Уляна Супрун планує залишитися в Україні і продовжувати тут працювати, навіть якщо після завершення виборів не буде виконувати обов’язки міністра.
Про це Супрун заявила в інтерв'ю журналу "НВ".
"Я є громадянкою України, залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб трансформація (у сфері медицини - ред.) відбувалася", - зазначила Супрун.
Вона додала, що "є частиною української політики", оскільки виконує обов’язки міністра.
"Побачимо, як буде далі. Я би хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України", - зазначила в.о. глави МОЗ.
Нагадаємо,
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України, заявив про розпуск Верховної Ради і порадив урядовцям писати заяви про відставку.
- Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку.
- Він просив Верховну Раду звільнити його з посади та зазначив, що Кабмін продовжить працювати до призначення нового уряду.
- Відповідно до закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада розглядає відставку глави уряду не пізніше ніж на 10 день після надходження заяви, а у разі її прийняття у відставку йде весь Кабмін.
- 30 травня у Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб відправити прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь склад Кабінету міністрів у відставку.