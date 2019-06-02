Супрун планує залишитися в Україні й після виборів

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Неділя, 2 червня 2019, 12:56

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун планує залишитися в Україні і продовжувати тут працювати, навіть якщо після завершення виборів не буде виконувати обов’язки міністра.

Про це Супрун заявила в інтерв'ю журналу "НВ". 

"Я є громадянкою України, залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб трансформація (у сфері медицини - ред.) відбувалася", - зазначила Супрун. 

Вона додала, що "є частиною української політики", оскільки виконує обов’язки міністра.

"Побачимо, як буде далі. Я би хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України", - зазначила в.о. глави МОЗ.

Нагадаємо, 

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України, заявив про розпуск Верховної Ради і порадив урядовцям писати заяви про відставку.
  • Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку.
  • Він просив Верховну Раду звільнити його з посади та зазначив, що Кабмін продовжить працювати до призначення нового уряду. 
  • Відповідно до закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада розглядає відставку глави уряду не пізніше ніж на 10 день після надходження заяви, а у разі її прийняття у відставку йде весь Кабмін.
  • 30 травня у Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб відправити прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь склад Кабінету міністрів у відставку.

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Теми: Супрун МОЗ громадянство


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