Супрун планує залишитися в Україні й після виборів

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун планує залишитися в Україні і продовжувати тут працювати, навіть якщо після завершення виборів не буде виконувати обов’язки міністра.

Про це Супрун заявила в інтерв'ю журналу "НВ".

"Я є громадянкою України, залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб трансформація (у сфері медицини - ред.) відбувалася", - зазначила Супрун.

Вона додала, що "є частиною української політики", оскільки виконує обов’язки міністра.

"Побачимо, як буде далі. Я би хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України", - зазначила в.о. глави МОЗ.

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