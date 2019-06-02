У Криму влаштували показові виступи: "били" по сухопутних військах та інфраструктурі
Неділя, 2 червня 2019, 15:26
На полігоні Чауда в анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи за участю кількох десятків бойових вертольотів і літаків.
Як повідомляє "Крим. Реалії", над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій.
"Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків та об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру", - пише ЗМІ.