У Криму влаштували показові виступи: "били" по сухопутних військах та інфраструктурі

На полігоні Чауда в анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи за участю кількох десятків бойових вертольотів і літаків.

Як повідомляє "Крим. Реалії", над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій.

"Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків та об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру", - пише ЗМІ.