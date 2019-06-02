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Держдума РФ оголосила тендер для оцінки "збитку" Криму від України

Неділя, 2 червня 2019, 16:03

На російському сайті держзакупівель розміщений тендер на виконання так званого дослідження для "оцінки збитку", завданого Криму з 1991 по 2014 рік, коли анексований нині півострів перебував під контролем України.

Як пише "Крим.Реалії", початкова вартість дослідження – 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів).

Замовником даного дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і "складі Росії".

Вказується, що заявки приймаються до 27 червня. Виконавця повинні вибрати 11 липня за підсумками конкурсу.

Нагадаємо:

  • 15 березня на спільному засіданні Ради Держдуми з російським "парламентом" Криму та "урядом" Севастополя голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія повинна вимагати від України компенсацію за 25 років, упродовж яких Крим перебував у її складі.
  • 20 березня Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті російського парламенту, що оцінить "збиток від дій України економіці Кримського півострова". У Держдумі Росії заявили, що "збиток", понесений Кримом з моменту проголошення незалежності України і до анексії півострова Росією, "значно перевищує" суму 1,5 трлн рублів.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дані рішення назвав "черговою кризою жанру".

Теми: РосіяКрим
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