До Сущенка на три дні приїхали дружина й дочка
Дружина і дочка українського політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка відвідали його в колонії з триденним побаченням.
Про це повідомив у неділю адвокат Марк Фейгін у Facebook.
"Дружина Анжеліка і дочка Юлія українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденним побаченням у ВК-11 в Кірово-Чепецьку", - зазначив він.
За словами адвоката, у Сущенка "поки все благополучно".
Фейгін також висловив надію, що нова українська влада "займеться обміном" Сущенка на керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
Нагадаємо:
- Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенказатримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
- 4 червня 2018 р. Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
- Його захисник Марк Фейгін зазначав, що Сущенка у російській колонії утримують в інформаційній ізоляції.
- Сам Сущенко нещодавно просив у листах розповідати йому новини з України.
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