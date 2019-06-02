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До Сущенка на три дні приїхали дружина й дочка

Неділя, 2 червня 2019, 17:15

Дружина і дочка українського політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка відвідали його в колонії з триденним побаченням.

Про це повідомив у неділю адвокат Марк Фейгін у Facebook.

"Дружина Анжеліка і дочка Юлія українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденним побаченням у ВК-11 в Кірово-Чепецьку", - зазначив він.

За словами адвоката, у Сущенка "поки все благополучно".

Фейгін також висловив надію, що нова українська влада "займеться обміном" Сущенка на керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Нагадаємо:

  • Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенказатримали 30 вересня 2016 року у Москві,  куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
  • 4 червня 2018 р. Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
  • Його захисник Марк Фейгін зазначав, що Сущенка у російській колонії утримують в інформаційній ізоляції.
  • Сам Сущенко нещодавно просив у листах розповідати йому новини з України.

Українська правда

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Теми: Сущенкополітв'язні
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