До Сущенка на три дні приїхали дружина й дочка

Дружина і дочка українського політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка відвідали його в колонії з триденним побаченням.

Про це повідомив у неділю адвокат Марк Фейгін у Facebook.

"Дружина Анжеліка і дочка Юлія українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденним побаченням у ВК-11 в Кірово-Чепецьку", - зазначив він.

За словами адвоката, у Сущенка "поки все благополучно".

Фейгін також висловив надію, що нова українська влада "займеться обміном" Сущенка на керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

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