Сестри Савченко балотуватимуться до Верховної Ради на Донеччині

Народний депутат України Надія Савченко і її сестра Віра балотуватимуться до Верховної Ради на одномандатних виборчих округах в Донецькій області.

Про це Надія Савченко написала на своїй сторінці на Facebook.

Партія Савченко "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" не зібрала потрібну суму внеску для участі у виборах, але висунула 7 кандидатів у мажоритарних округах

Зокрема, Надія Савченко зареєстрована кандидатом від округу № 51 у селищі Зайцеве.

Її сестра Віра обиратиметься від округу № 45 (Авдіївка і Ясинуватський район).

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