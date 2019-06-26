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Сестри Савченко балотуватимуться до Верховної Ради на Донеччині

Середа, 26 червня 2019, 07:25

Народний депутат України Надія Савченко і її сестра Віра балотуватимуться до Верховної Ради на одномандатних виборчих округах в Донецькій області.

Про це Надія Савченко написала на своїй сторінці на Facebook.

Партія Савченко "Громадсько-політична платформа Надії Савченко"  не зібрала потрібну суму внеску для участі у виборах, але висунула 7 кандидатів у мажоритарних округах

Зокрема, Надія Савченко зареєстрована кандидатом від округу № 51 у селищі Зайцеве. 

Її сестра Віра обиратиметься від округу № 45 (Авдіївка і Ясинуватський район).

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Нагадаємо:

  • Надію Савченко затримали 22 березня минулого року у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  
  • Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
  • Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
  • 23 березня 2018 року Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою.
  • Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
  • 16 квітня 2019 року Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, підозрюваних в організації теракту, випустили з-під варти, оскільки термін арешту закінчився, а суд не продовжив його.
  • Конституційний суд за скаргою Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіявибори
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