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Суд США засудив до 18 років шахрая, який видавав себе за принца Саудівської Аравії

Понеділок, 3 червня 2019, 00:32

Суд Флориди засудив до 18 років позбавлення волі за фінансове шахрайство Ентоні Жиньяка, який видавав себе за саудівського принца, щоб обманювати інвесторів. Загальна сума збитків склала 8 мільйонів доларів.

Про це повідомляє BBC.

"Протягом останніх трьох десятиліть Ентоні Жиньяк видавав себе за саудівського принца, щоб маніпулювати та обманювати багатьох інвесторів з усього світу", - сказала суддя.

"Як лідер складної міжнародної схеми шахрайства за участю декількох осіб, Жиньяк використовував свою фальшиву особистість - принца Халіда бін аль-Сауда, - щоб продати фальшиві надії.

У результаті, десятки інвесторів, які нічого не підозрювали, були позбавлені своїх інвестицій, втративши понад 8 мільйонів доларів", - підкреслила вона.

За документами суду, 48-річний Жиньяк був заарештований 11 разів за останні 30 років за шахрайство, пов’язане з образом принца Халіда бен Аль-Сауда.

Зазначається, що для підтримання своєї фальшивої особистості він носив традиційний саудівський одяг та дорогі прикраси, подорожував приватними літаками або автомобілями з підробленими дипломатичними номерами та збирав дорогі твори мистецтва.

Крім цього, Жиньяк купив підроблені документи для своїх охоронців.

За словами прокурорів, Жиньяк видавав себе за королівську персону, щоб переконати людей інвестувати в неіснуючі комерційні підприємства по всьому світу.

"Схема почала розпадатися в травні 2017 року, коли він спробував інвестувати в розкішний готель в Майамі.

Під час переговорів власники стали підозрювати Жиньяка, зокрема, через його готовність їсти продукти зі свинини", - йдеться у повідомленні.

Власники готелю найняли приватну охоронну групу для розслідування, яке в кінцевому підсумку призвело до федеральної справи.

За матеріалами суду, Жиньяк на початку цього року визнав себе винним у шахрайстві, змові з метою здійснення шахрайства, крадіжці при обтяжуючих обставинах і в тому, що видавав себе за дипломата.

Теми: СШАСаудівська Аравія
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