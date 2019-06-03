Суд США засудив до 18 років шахрая, який видавав себе за принца Саудівської Аравії
Суд Флориди засудив до 18 років позбавлення волі за фінансове шахрайство Ентоні Жиньяка, який видавав себе за саудівського принца, щоб обманювати інвесторів. Загальна сума збитків склала 8 мільйонів доларів.
Про це повідомляє BBC.
"Протягом останніх трьох десятиліть Ентоні Жиньяк видавав себе за саудівського принца, щоб маніпулювати та обманювати багатьох інвесторів з усього світу", - сказала суддя.
"Як лідер складної міжнародної схеми шахрайства за участю декількох осіб, Жиньяк використовував свою фальшиву особистість - принца Халіда бін аль-Сауда, - щоб продати фальшиві надії.
У результаті, десятки інвесторів, які нічого не підозрювали, були позбавлені своїх інвестицій, втративши понад 8 мільйонів доларів", - підкреслила вона.
За документами суду, 48-річний Жиньяк був заарештований 11 разів за останні 30 років за шахрайство, пов’язане з образом принца Халіда бен Аль-Сауда.
Зазначається, що для підтримання своєї фальшивої особистості він носив традиційний саудівський одяг та дорогі прикраси, подорожував приватними літаками або автомобілями з підробленими дипломатичними номерами та збирав дорогі твори мистецтва.
Крім цього, Жиньяк купив підроблені документи для своїх охоронців.
За словами прокурорів, Жиньяк видавав себе за королівську персону, щоб переконати людей інвестувати в неіснуючі комерційні підприємства по всьому світу.
"Схема почала розпадатися в травні 2017 року, коли він спробував інвестувати в розкішний готель в Майамі.
Під час переговорів власники стали підозрювати Жиньяка, зокрема, через його готовність їсти продукти зі свинини", - йдеться у повідомленні.
Власники готелю найняли приватну охоронну групу для розслідування, яке в кінцевому підсумку призвело до федеральної справи.
За матеріалами суду, Жиньяк на початку цього року визнав себе винним у шахрайстві, змові з метою здійснення шахрайства, крадіжці при обтяжуючих обставинах і в тому, що видавав себе за дипломата.