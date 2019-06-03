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РФ відкликала ключових військових радників з Венесуели - WSJ

Понеділок, 3 червня 2019, 04:14

Майже всі військові радники і фахівці з Росії, які надавали допомогу режиму Мадуро, відкликані з Венесуели.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Міноборони РФ.

"Кремль ухвалив таке рішення після всебічної оцінки політичної і економічної стійкості режиму Мадуро, який перебуває під тиском з двох сторін - з боку опозиції, яку очолює Хуан Гуайдо, та з боку США та їхніх сателітів у Латинській Америці", - пише видання.

За інформацією газети, присутність у країні згортає і одна із основних військово-збройних державних корпорацій РФ "Ростех", яка навчала і консультувала армію Венесуели, зокрема, щодо закупівель озброєння.

Зазначається, що корпорація "Ростех" скоротила штати свого представництва до кількох десятків співробітників і другорядних спеціалістів. 

Нагадаємо:

  • 21 січня у  Венесуелі група військових здійснила спробу усунути від влади діючого президента Ніколаса Мадуро, який перебуває на посаді з 2013 року. 
  • 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента.
  • Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини з США після того, як президент США Дональд Трамп підтримав Гуайдо.
  • ЄС, Канада та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
  • МЗС Росії звинуватило Вашингтон у спробі "провернути у Венесуелі апробовані сценарії зміни неугодних урядів" і не виключив збройного втручання ззовні.
  • На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяВенесуела
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