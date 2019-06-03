РФ відкликала ключових військових радників з Венесуели - WSJ
Майже всі військові радники і фахівці з Росії, які надавали допомогу режиму Мадуро, відкликані з Венесуели.
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Міноборони РФ.
"Кремль ухвалив таке рішення після всебічної оцінки політичної і економічної стійкості режиму Мадуро, який перебуває під тиском з двох сторін - з боку опозиції, яку очолює Хуан Гуайдо, та з боку США та їхніх сателітів у Латинській Америці", - пише видання.
За інформацією газети, присутність у країні згортає і одна із основних військово-збройних державних корпорацій РФ "Ростех", яка навчала і консультувала армію Венесуели, зокрема, щодо закупівель озброєння.
Зазначається, що корпорація "Ростех" скоротила штати свого представництва до кількох десятків співробітників і другорядних спеціалістів.
Нагадаємо:
- 21 січня у Венесуелі група військових здійснила спробу усунути від влади діючого президента Ніколаса Мадуро, який перебуває на посаді з 2013 року.
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента.
- Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини з США після того, як президент США Дональд Трамп підтримав Гуайдо.
- ЄС, Канада та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
- МЗС Росії звинуватило Вашингтон у спробі "провернути у Венесуелі апробовані сценарії зміни неугодних урядів" і не виключив збройного втручання ззовні.
- На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.