РФ відкликала ключових військових радників з Венесуели - WSJ

Майже всі військові радники і фахівці з Росії, які надавали допомогу режиму Мадуро, відкликані з Венесуели.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Міноборони РФ.

"Кремль ухвалив таке рішення після всебічної оцінки політичної і економічної стійкості режиму Мадуро, який перебуває під тиском з двох сторін - з боку опозиції, яку очолює Хуан Гуайдо, та з боку США та їхніх сателітів у Латинській Америці", - пише видання.

За інформацією газети, присутність у країні згортає і одна із основних військово-збройних державних корпорацій РФ "Ростех", яка навчала і консультувала армію Венесуели, зокрема, щодо закупівель озброєння.

Зазначається, що корпорація "Ростех" скоротила штати свого представництва до кількох десятків співробітників і другорядних спеціалістів.

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