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США не будуть пред'являти Ассанжу нові звинувачення - ЗМІ

Понеділок, 3 червня 2019, 06:34

Мін'юст США вирішив не пред'являти нових звинувачень засновнику WikilLeaks Джуліану Ассанжу за його роль у оприлюдненні засекречених документів ЦРУ.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, Мін'юст США змушений піти на такий крок через кілька факторів.

"По-перше, законодавство стосовно питань екстрадиції вимагає пред'являти звинувачення протягом 60 днів з моменту першого висунутого обвинувачення. Влада США у березні 2019-го звинуватила Ассанжа у тому, що він допоміг екс-аналітику військової розвідки Сполучених Штатів зламати комп'ютери з інформацією про військові операції США.

По-друге, оприлюднені документи, об'єднані під назвою Vault-7, є секретними. Тому судові засідання, пов'язані з новими звинуваченнями Ассанжу, несуть загрозу для розкриття ще більш засекреченої інформації ЦРУ", - стверджують джерела газети. 

Саме слідство ніколи не визнавало справжність документів, оприлюднених WikiLeaks.

Нагадаємо:

  • Раніше Міністерство юстиції США висунуло 17 нових звинувачень проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його звинувачували у незаконній публікації секретних матеріалів та змові з метою комп'ютерного злому.
  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
  • 1 травня Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
  • 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.

Теми: СШАшпигунство
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