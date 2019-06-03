США не будуть пред'являти Ассанжу нові звинувачення - ЗМІ

Мін'юст США вирішив не пред'являти нових звинувачень засновнику WikilLeaks Джуліану Ассанжу за його роль у оприлюдненні засекречених документів ЦРУ.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, Мін'юст США змушений піти на такий крок через кілька факторів.

"По-перше, законодавство стосовно питань екстрадиції вимагає пред'являти звинувачення протягом 60 днів з моменту першого висунутого обвинувачення. Влада США у березні 2019-го звинуватила Ассанжа у тому, що він допоміг екс-аналітику військової розвідки Сполучених Штатів зламати комп'ютери з інформацією про військові операції США.

По-друге, оприлюднені документи, об'єднані під назвою Vault-7, є секретними. Тому судові засідання, пов'язані з новими звинуваченнями Ассанжу, несуть загрозу для розкриття ще більш засекреченої інформації ЦРУ", - стверджують джерела газети.

Саме слідство ніколи не визнавало справжність документів, оприлюднених WikiLeaks.

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