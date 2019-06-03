ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, без втрат

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Понеділок, 3 червня 2019, 07:18

Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС поблизу  населеного пункту Кам'янка. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 3 червня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики три рази обстріляли позиції ОС: біля міста Мар'їнка - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази:поблизу н.п. Новгородське - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля н.п. Майорськ - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 02 червня одного бойовика було знищено.

"Від початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кам'янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

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Теми: ООС Донбас


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