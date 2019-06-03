На Донбасі загинув десантник-штурмовик
В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗС України на своїй сторінці у Facebook.
"З сумом повідомляємо, що сьогодні вночі 3 червня під час виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син.
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