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На Донбасі загинув десантник-штурмовик

Понеділок, 3 червня 2019, 13:20

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні вночі 3 червня під час виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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