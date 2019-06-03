Абітурієнти з ОРДЛО і Криму можуть вступити спрощено: відкрито центри

3 червня по всій Україні почали роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", в яких жителі окупованих територій можуть вступити в українські виші та профтехи за спрощеною процедурою – без ЗНО, українського паспорта та атестата.

Вони працюватимуть до 27 вересня, повідомляє Міністерство освіти й науки.

У переміщеному Таврійському національному університеті, де відкрилися одразу два центри – і "Донбас-Україна", і "Крим-Україна" – заступник міністра освіти й науки Юрій Рашкевич провів прес-конференцію з цього приводу.

"Освітні центри працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу, суттєво збільшилася. Приміром, у 2016-му таких вступників було менше 1 тисячі, тоді як зараз їх вже майже 2 тисячі", – зазначив він.

"Вступивши через освітній центр, жителі Донбасу та Криму зможуть отримати диплом, який визнаватимуть в Україні та світі", – заявив Рашкевич.

"Загалом же ми зацікавлені у тому, щоб найбільше вступників з Криму та Донбасу навчалися в українських вишах та закладах профосвіти. І ми робимо усе можливе, щоб спростити умови для вступу таких абітурієнтів. Сподіваємося, що цього року кількість таких вступників буде ще більшою," – додав він.

Центри "Крим-Україна" відкрилися на базі 35 закладів вищої освіти в 8 регіонах: – Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.

Центри "Донбас-Україна" діють на базі понад 40 вишів – переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це міста Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Слов’янськ, Торецьк.

Перелік центрів із адресами й контактною інформацією розміщений на сайті МОН у розділі "Жителям Донбасу і Криму".

Для спрощеного вступу потрібно:

- звернутися до освітнього центру;

- подати заяву та заповнити освітню декларацію;

- скласти 3 вступні іспити: українську мову, історію України та профільний предмет (або творчий конкурс);

- отримати у школі, закріпленій за ОЦ, тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців треба замінити на документ про освіту державного зразка.

Докладні інструкції можна переглянути на сайті МОН.

"Через освітні центри можна вступити без результатів ЗНО, українського паспорта та атестата. Однак, якщо вступник має український атестат чи складав ЗНО, але з певних причин хоче скористатися спрощеною процедурою вступу, то він може це зробити", – зазначила начальник головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович.

"Тобто до освітніх центрів можна звертатися як без результатів ЗНО та українського атестата, так і з ними", – додала вона.

Кретович уточнила, що задля безпеки вступників із окупованих територій у наказах про зарахування їхні прізвища обов’язково шифруються.

МОН уточнює, що для вступу на бюджет потрібно подати документи вчасно:

- на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування) – до 19 липня;

- на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів – до 29 липня;

- на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів – до 13 липня.

До 26 вересня абітурієнти з окупованих територій також можуть "вступити на контракт й одразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет".