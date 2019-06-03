У київському метро з вересня будуватимуть туалети

З 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

"Туалети розміщуватимуть на вході-виході зі станцій. Це оптимальне розміщення, яке піддається реалізації з технічної точки зору і буде зручним для людей", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Фото: Кабмін

Згідно з оновленою ДБН, санвузли проектуватимуть у вестибюлі станції і будуть доступними для всіх груп населення, включно з людьми з інвалідністю.

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