У київському метро з вересня будуватимуть туалети
Понеділок, 3 червня 2019, 15:22
З 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.
Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
"Туалети розміщуватимуть на вході-виході зі станцій. Це оптимальне розміщення, яке піддається реалізації з технічної точки зору і буде зручним для людей", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Згідно з оновленою ДБН, санвузли проектуватимуть у вестибюлі станції і будуть доступними для всіх груп населення, включно з людьми з інвалідністю.
Нагадаємо:
- Нова ДБН розроблена "Державним науково-дослідницьким інститутом будівельних конструкцій" на заміну чинної ДБН від 2010 року.
- У ДБН також зазначено, що на нових станціях метро повинні бути вантажопасажирські ліфти, на реконструйованих станціях - спеціальні підйомники на сходах, системи навігації, тактильні елементи, аудіовказівники тощо.
- До 31 жовтня жетони для проїзду в метро повністю виведуть з обігу.
Українська правда