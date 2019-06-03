Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У київському метро з вересня будуватимуть туалети

Понеділок, 3 червня 2019, 15:22

З 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

"Туалети розміщуватимуть на вході-виході зі станцій. Це оптимальне розміщення, яке піддається реалізації з технічної точки зору і буде зручним для людей", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

 
Фото: Кабмін

Згідно з оновленою ДБН, санвузли проектуватимуть у вестибюлі станції і будуть доступними для всіх груп населення, включно з людьми з інвалідністю.

Нагадаємо:

  • Нова ДБН розроблена "Державним науково-дослідницьким інститутом будівельних конструкцій" на заміну чинної ДБН від 2010 року.
  • У ДБН також зазначено, що на нових станціях метро повинні бути вантажопасажирські ліфти, на реконструйованих станціях - спеціальні підйомники на сходах, системи навігації, тактильні елементи, аудіовказівники тощо.
  • До 31 жовтня жетони для проїзду в метро повністю виведуть з обігу.

Українська правда
Теми: метроКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
метро
У Харкові дерусифікували станцію метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: