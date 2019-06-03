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ФСБ тепер зможе читати листування росіян в Tinder

Понеділок, 3 червня 2019, 15:55

Роскомнадзор вніс компанію-власника сервісу для романтичних знайомств Tinder до реєстру організаторів поширення інформації.

Про це сам Роскомнадзор повідомив 3 червня у мікроблозі Twitter.

Зазначається, що компанія внесена до реєстру після того, як у відповідь на вимогу Роскомнадзора надала необхідні відомості.

"Роскомсвобода" зазначає, що внесення в реєстр ініціюється Федеральною службою безпеки Росії, після чого Роскомнадзор направляє інтернет-сервісам відповідні звернення, де компанії зобов'язані повідомити йому свої дані.

Попадання в реєстр організаторів поширення інформації накладає на інтернет-сервіс ряд зобов'язань: збирати і надавати на першу вимогу силових органів РФ не тільки всі дані користувача, але також листування, аудіо-, відео- та інші матеріали користувачів.

Теми: РосіяФСБсоцмережі
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