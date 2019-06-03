ФСБ тепер зможе читати листування росіян в Tinder

Роскомнадзор вніс компанію-власника сервісу для романтичних знайомств Tinder до реєстру організаторів поширення інформації.

Про це сам Роскомнадзор повідомив 3 червня у мікроблозі Twitter.

Зазначається, що компанія внесена до реєстру після того, як у відповідь на вимогу Роскомнадзора надала необхідні відомості.

⚡ Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.



Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. #Роскомнадзор #Tinder pic.twitter.com/LPOGvruC2g — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 3 червня 2019 р.

"Роскомсвобода" зазначає, що внесення в реєстр ініціюється Федеральною службою безпеки Росії, після чого Роскомнадзор направляє інтернет-сервісам відповідні звернення, де компанії зобов'язані повідомити йому свої дані.

Попадання в реєстр організаторів поширення інформації накладає на інтернет-сервіс ряд зобов'язань: збирати і надавати на першу вимогу силових органів РФ не тільки всі дані користувача, але також листування, аудіо-, відео- та інші матеріали користувачів.