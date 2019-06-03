ФСБ тепер зможе читати листування росіян в Tinder

3752 перегляди
Понеділок, 3 червня 2019, 15:55

Роскомнадзор вніс компанію-власника сервісу для романтичних знайомств Tinder до реєстру організаторів поширення інформації.

Про це сам Роскомнадзор повідомив 3 червня у мікроблозі Twitter.

Зазначається, що компанія внесена до реєстру після того, як у відповідь на вимогу Роскомнадзора надала необхідні відомості.

"Роскомсвобода" зазначає, що внесення в реєстр ініціюється Федеральною службою безпеки Росії, після чого Роскомнадзор направляє інтернет-сервісам відповідні звернення, де компанії зобов'язані повідомити йому свої дані.

Попадання в реєстр організаторів поширення інформації накладає на інтернет-сервіс ряд зобов'язань: збирати і надавати на першу вимогу силових органів РФ не тільки всі дані користувача, але також листування, аудіо-, відео- та інші матеріали користувачів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія ФСБ соцмережі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія представила в Гаазі аргументи дворічної давнини — Зеркаль 3 червня 2019, 15:04
Геращенко різко відповіла Тимошенко на "чистий лист із Росією" 3 червня 2019, 12:32
Тимошенко про переговори щодо полонених в РФ: Треба починати все з чистого аркуша 3 червня 2019, 11:51
Усі новини
Головні новини
УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає
Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

подорожі

16 помилок, які роблять усі, хто летить літаком вперше

Культура

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України