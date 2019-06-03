Генпрокуратура візьметься за Трубу

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Понеділок, 3 червня 2019, 16:07

Голова Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань Максим Болдін поскаржився в генеральну прокуратуру на директора ДБР Романа Трубу.

Про це 3 червня повідомив речник генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Відзначається, що заява від Болдіна надійшла ще 31 травня.

​Зокрема, заявник стверджує, що Труба вчинив ряд кримінальних правопорушень, а саме:

  • умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили (ч.3 ст. 382 КК України);
  • службова недбалість (ч.1 ст. 367 КК України);
  • зловживання владою або службовим становищем (ч.1 ст. 364 КК України);
  • розголошення даних досудового розслідування (ч.2 ст. 387 КК України).

Болдін посилається на внесенні до ЄРДР 3 червня відомості про вчинення директором ДБР кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 382 ККУ.

Зокрема, Окружний адміністративного суд Києва ухвалив заборонити Трубі одноосібно приймати певні рішення, без погодження зі заступниками.

Відзначається, що "здійснення досудового розслідування кримінального провадження цього ж дня доручено головному слідчому управлінню Національної поліції", а генпрокуратура визначила працівників, які наглядатимуть за додержанням законів під час розслідування.

"За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М.", - резюмував Лисенко.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Труба ДБР


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