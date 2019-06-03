Новини 3 червня: загибель пораненого поліцейськими хлопчика, призначення Зеленського

Поранений патрульними хлопчик помер у лікарні, організатор нападу на Гандзюк визнав себе винним, Зеленський повернув Кучму до переговорів Мінського процесу, призначив собі прес-секретаря та вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення — новини, які були актуальні 3 червня.

Про пораненого поліцейськими хлопчика

У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили патрульні поліцейські. Перед цим дитина перебувала у вкрай тяжкому стані.

Про Зеленського та СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Також Зеленський хоче, щоб Служба безпеки за два тижні відзвітувала і продемонструвала перші результати роботи.

Тим часом, Кадрове оновлення у Службі безпеки України триватиме, а чи буде Іван Баканов головою СБУ – залежить від Верховної Ради. Сам Баканов, нещодавно став першим заступником голови СБУ і зараз виконує обов’язки голови.

Про Зеленського, Пінчука та Кучму

Ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента.

У Зеленскього кажуть, що Пінчук відвідував АП разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.

Зеленський повернув Кучму до переговорів Мінського процесу.

Про рейтинги

На виборах у Верховну Раду можуть перемогти чотири партії, які наразі долають 5% бар'єр.

Зокрема, партію "Слуга народу" готові підтримати 30,8% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" - 8,2%, "Європейську солідарність" - 7,9% , ВО "Батьківщина" - 7% респондентів.

Про плани Порошенка

П'ятый президент Петро Порошенко очолить список своєї оновленої партії "Європейська солідарність", але, за словами його партійців, має стати не депутатом, а "батьком нації". Детальніше у нашій публікації: Порошенко по-новому, або Що стоїть за "оновленням" БПП.

Про інші важливі новини

Організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.

Зеленський призначив на посаду власного прес-секретаря журналістку Юлію Мендель.

Ще Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про конфіскацію незаконних активів чиновників і покарання за придбання таких активів.

Телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика, після словесної перепалки журналістки "Прямого" з Зеленським.

В Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.