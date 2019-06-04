Помпео: США продовжать тиснути на Росію в питанні MH17

Офіційний Вашингтон продовжить добиватися відповідальності від Росії через застосування нею бойової зброї по цивільному літаку Малазійських авіаліній MH17 у небі над українським Донбасом.

Про це заявив у понеділок під час перебування в Нідерландах державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє Укрінформ.

"Ми мали шанс сьогодні обговорити з міністром закордонних справ це питання, а також роботу, щоби зробити все для того, аби притягнути росіян до відповідальності за цю жахливу трагедію. Нідерланди можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати й надалі їх підтримуватимуть", - підкреслив Майкл Помпео.

У цьому зв'язку він підтвердив, що Росія мала би продемонструвати більшу взаємодію та зробити відповідні кроки.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що відбулося там, і я думаю, цей процес зараз продовжується. Сподіваюся, Росія усвідомить, що в її ж інтересах дати всі роз'яснення про те, що відбулося в цій жахливій ситуації, яка забрала людські життя", - підкреслив держсекретар США.

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