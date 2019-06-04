Помпео: США продовжать тиснути на Росію в питанні MH17
Офіційний Вашингтон продовжить добиватися відповідальності від Росії через застосування нею бойової зброї по цивільному літаку Малазійських авіаліній MH17 у небі над українським Донбасом.
Про це заявив у понеділок під час перебування в Нідерландах державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє Укрінформ.
"Ми мали шанс сьогодні обговорити з міністром закордонних справ це питання, а також роботу, щоби зробити все для того, аби притягнути росіян до відповідальності за цю жахливу трагедію. Нідерланди можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати й надалі їх підтримуватимуть", - підкреслив Майкл Помпео.
У цьому зв'язку він підтвердив, що Росія мала би продемонструвати більшу взаємодію та зробити відповідні кроки.
"Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що відбулося там, і я думаю, цей процес зараз продовжується. Сподіваюся, Росія усвідомить, що в її ж інтересах дати всі роз'яснення про те, що відбулося в цій жахливій ситуації, яка забрала людські життя", - підкреслив держсекретар США.
Нагадаємо:
- У травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росію відповідальність за її роль у збитті "Боїнга" в небі над Донбасом.
- 24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
- Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.
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