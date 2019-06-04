Майже 30% росіян готові вийти на "голодні бунти"

Кожен четвертий росіянин вважає цілком можливими масові виступи населення, а також проведення мітингів або страйків проти падіння рівня життя і з іншими політичними вимогами.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного російським "Левада-центром".

Згідно з даними опитування, 26% респондентів вважають можливим масовий виступ населення в їхньому місті чи сільському районі проти падіння рівня життя, на захист своїх прав.

таблиця Левада-Центру

При цьому 27% учасників опитування готові особисто взяти участь в цих акціях.

Разом з тим 69% опитаних вважають подібні акції малоймовірними, стільки ж опитаних жителів РФ не мають наміру брати в них участь.

таблиця Левада-Центру

Можливість проведення акцій з політичними вимогами допустили 24% росіян, готовність взяти в них участь висловили 22%, в той час як 71% росіян вважають політичні мітинги або страйки малоймовірними, 74% громадян РФ - не мають наміру брати в них участь.

Повідомляється, що опитування проведене 24-29 травня по репрезентативній вибірці міського та сільського населення серед 1616 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Дослідження проводилося на дому у респондентів методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань.