МЗС: у разі повернення РФ до ПАРЄ Україна відкоригує ставлення до Асамблеї
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що у випадку повернення російської делегації до роботи у ПАРЄ Україна перегляне своє ставлення до Асамблеї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Боднар розповів у понеділок в ефірі "Українського радіо".
Боднар наголосив, що повернення Росії до ПАРЄ несе в собі загрозу підриву довіри до цієї організації.
"У даному разі з нашого боку, найімовірніше, буде корекція ставлення до цієї організації, оскільки ми вважали, що Рада Європи має забезпечувати насамперед права людини й основних положень функціонування демократії. На жаль, Росія цього не робить, і західні країни їй це пробачають", — сказав він.
Заступник міністра також зазначив, що в МЗС готові до рішення щодо зміни правил ПАРЄ.
"Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування кілька тижнів тому ми голосували проти й закликали наших міжнародних партнерів, щоб притягти Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. В даному разі голосування відбулося не так, як ми того бажали", - сказав він.
Напередодні регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.
Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.
Раніше українські правозахисники застерегли від схвалення цієї резолюції та безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.
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