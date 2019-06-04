Зеленський висловив співчуття президенту Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна - Нехами.

Про це йдеться у повідомленні від 4 червня в мікроблозі Twitter.

"З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою", – йдеться у твіті глави держави.

З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 червня 2019 р.

73-річна дружина президента Ізраїлю Нехама Рівлін померла 4 червня, через кілька місяців після пересадки донорської легені (хворіла на фіброз легень).